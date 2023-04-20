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1 час назад

Звезда "Исчезнувшей" запишет подкаст о русской шпионке

Газета.Ru

На сервисе Audible выйдет аудиоподкаст о русской шпионке, который запишет звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк. Об этом сообщает Deadline.

Звезда "Исчезнувшей" запишет подкаст о русской шпионке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре подкаста «Мать, соседка, русская шпионка» окажется история Синди Мерфи — жены, матери, финансистки, жившей в начале 2000-х в Нью-Йорке. ФБР разоблачили ее как «спящего агента», ожидавшего задачи. «Это удивительная история, и я была очень увлечена этим проектом весь последний год. Меня всегда потрясал шпионаж и мне повезло, что я могла соприкоснуться с этим миром через свою актерскую работу, но «Мать, соседка, русская шпионка» заставила меня задуматься о том, как кто-то может играть роль всю жизнь, притворяясь кем-то, кем не является, даже перед собственными детьми», — говорит Пайк.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на книги про шпионов и разведчиков.

Звёзды,ФБР,
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