Звезда "Исчезнувшей" запишет подкаст о русской шпионке

В центре подкаста «Мать, соседка, русская шпионка» окажется история Синди Мерфи — жены, матери, финансистки, жившей в начале 2000-х в Нью-Йорке. ФБР разоблачили ее как «спящего агента», ожидавшего задачи. «Это удивительная история, и я была очень увлечена этим проектом весь последний год. Меня всегда потрясал шпионаж и мне повезло, что я могла соприкоснуться с этим миром через свою актерскую работу, но «Мать, соседка, русская шпионка» заставила меня задуматься о том, как кто-то может играть роль всю жизнь, притворяясь кем-то, кем не является, даже перед собственными детьми», — говорит Пайк.