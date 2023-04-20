Шастун расстался с девушкой после длительных отношений

Мы уже и не надеялись, но, похоже, сердце завидного холостяка вновь свободно. На YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики» обаятельный комик приоткрыл завесу тайны своей личной жизни и сделал краткое, но говорящее заявление. Но обо всем по порядку. Уже за несколько дней до выхода интервью с Шастуном Ида начала интриговать публику: «Очень видный парень. Его обожают все!» Действительно, кто же не любит харизматичных, высоких молодых людей, да еще и с такой лучезарной улыбкой. Одно время даже ходили слухи, что Шастун может стать новым «холостяком» в популярном реалити, но этому не суждено было случиться. Во-первых, по словам комика, официального предложения он так и не получил. А во-вторых, было известно, что уже много лет Антон состоит в отношениях.

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Так вот, в интервью Ида шутливо спросила у Шастуна, не «прилетит» ли ей за то, что она флиртует с ним во время разговора. И тут он внезапно ответил: «Тебе не прилетит». А на следующий логичный вопрос Галич, свободно ли его сердце, Антон лишь улыбнулся и едва заметно кивнул. Мы бы предпочли более развернутый ответ, но, кажется, для комика, который не очень-то распространяется о личной жизни, этот жест уже говорит о многом. Так что, дамы, сегодня на вашей улице праздник!