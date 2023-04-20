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14 минут назад

Российский хирург назвал возможные причины увеличения ягодиц Киркорова

Lenta.ru

Российский пластический хирург Олег Ведров назвал возможные причины увеличения ягодиц певца Филиппа Киркорова. Соответствующий комментарий публикует Life.

Хирург назвал возможные причины увеличения ягодиц Киркорова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист предположил, что поп-исполнитель наряду с другими операциями перенес липофилинг. «Так как у короля поп-эстрады была липосакция живота с прорисовкой рельефа, о чем он открыто заявляет, то вполне возможно, что откачанный оттуда жир был пересажен ему в ягодицы», — объяснил Ведров.

Помимо этого, доктор отметил, что Киркоров мог изменить форму упомянутой части тела с помощью имплантов. «Процедура отдаленно схожа с эндопротезированием груди: через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой полочки, когда ягодицы как бы выпирают», — уточнил медик.

Ранее в апреле Филипп Киркоров отреагировал на слухи о его накладных ягодицах. На размещенных кадрах певец предстал в гримерке во время примерки костюма, показав фигуру в облегающем комбинезоне. При этом артист ответил на вопрос журналиста, естественные ли у него формы, фразой «все настоящее».

Звёзды,Филипп Киркоров,
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