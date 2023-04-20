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«Из глаз начнут бить лазеры»: ЯнаРудковская — о пластических операциях Филиппа Киркорова

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В своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская порассуждала об изменениях во внешности короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

«Из глаз начнут бить лазеры»: Рудковская — о пластике Киркорова
© РИА Новости

Рудковская, комментируя видео, на котором певец появился в облегающем комбинезоне, отметила, что всем просто стоит свыкнуться с мыслью, что и еще через полсотни лет тело и лицо Филиппа не изменятся.

Продюсер написала, что только Киркорову под силу остаться «при таких бедрах, прессе», поскольку только Королю это под силу.

Рудковская пошутила, что, возможно, через пару десятков лет у певца появится бионический протез, а «из глаз начнут бить лазеры, потому что Король вечен».

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Напомним, что в Сети бурно обсуждают изменения во внешности Филиппа Киркорова. Многие поклонники уверены, что певец прибегал к помощи пластических хирургов, которые помогли ему постройнеть. Однако сам Киркоров утверждает, что его формы абсолютно естественные.

Ранее Киркоров рассказал, почему лил слезы и мыл пол в храме.

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