«Из глаз начнут бить лазеры»: Рудковская — о пластике Киркорова

В своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская порассуждала об изменениях во внешности короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

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Рудковская, комментируя видео, на котором певец появился в облегающем комбинезоне, отметила, что всем просто стоит свыкнуться с мыслью, что и еще через полсотни лет тело и лицо Филиппа не изменятся.

Продюсер написала, что только Киркорову под силу остаться «при таких бедрах, прессе», поскольку только Королю это под силу.

Рудковская пошутила, что, возможно, через пару десятков лет у певца появится бионический протез, а «из глаз начнут бить лазеры, потому что Король вечен».