Кайли Дженнер прокомментировала слухи об увлечении пластическими операциями
Кайли Дженнер выдала немного правды о собственной внешности. Звезда сериала «Семейство Кардашьян» прокомментировала слухи о том, что не раз прибегала к инъекциям в губы, потому что её не устраивала собственная внешность. Но это далеко от правды.
«Думаю, самый большой миф, распространённый обо мне, тот, что я сделала на лице много пластических операций, и что я была неуверенным в себе человеком, а, на самом деле, я им не была!», - рассказала Кайли в интервью Homme Girls. «Да, я люблю пухлые губы и хочу пухлые губы, но в детстве я была самым уверенным человеком в комнате. Я была девочкой, которая для всех выступает». 25-летняя бизнесвумен продолжила: «Мне не нравились мои губы, поэтому я вколола филлеры. И это было лучшее, что я когда-либо делала. Я не жалею об этом. Но я всегда думала, что симпатичная».
И когда дело касается её пятилетней дочери Сторми Вебстер, Кайли делает всё, чтобы девочка помнила: «Она совершенна в собственном обличье. Надо быть уверенной, всегда быть уверенной насчёт самой себя», - добавила в заключение Дженнер.