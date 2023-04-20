Дженнер прокомментировала слухи об увлечении пластическими операциями

«Думаю, самый большой миф, распространённый обо мне, тот, что я сделала на лице много пластических операций, и что я была неуверенным в себе человеком, а, на самом деле, я им не была!», - рассказала Кайли в интервью Homme Girls. «Да, я люблю пухлые губы и хочу пухлые губы, но в детстве я была самым уверенным человеком в комнате. Я была девочкой, которая для всех выступает». 25-летняя бизнесвумен продолжила: «Мне не нравились мои губы, поэтому я вколола филлеры. И это было лучшее, что я когда-либо делала. Я не жалею об этом. Но я всегда думала, что симпатичная».