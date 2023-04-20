Кафельникова показала фигуру в бикини

Манекенщица снялась в бикини французского бренда Etam. Так, она примерила изделия зеленого и сиреневого цветов с завязками на шее и бедрах. Кроме того, девушка надела топ от купальника, который сочетала с широкими штанами на резинке с узором пейсли, или «турецкий огурец». «Последний год складывалось так, что купальник был неотъемлемой частью моего каждодневного образа. (...) Не планирую отказываться от них даже в городе, застилизовав, например, с пиджаком», — указала она в подписи к публикации, отметив, что ей нравятся различные фасоны данных предметов гардероба.