Хейли Бибер рассказала, что переживает "самый тяжелый период"

«Я люблю шутить о своих чувствах, потому что иногда это проще, чем признать, что мне тяжело. Но, по правде говоря, с начала 2023 года у меня были самые грустные и тяжелые моменты за всю мою взрослую жизнь, и мой разум и эмоции были, мягко говоря, хрупкими. И я знаю, что многие люди чувствуют то же самое, что и я, так что просто знайте, что вы не одиноки», — рассказала Бибер.