Хейли Бибер рассказала, что переживает "самый тяжелый период"

Модель и жена певца Джастина Бибера Хейли призналась, что сейчас переживает непростой период. Личной историей она поделилась в социальных сетях.
«Я люблю шутить о своих чувствах, потому что иногда это проще, чем признать, что мне тяжело. Но, по правде говоря, с начала 2023 года у меня были самые грустные и тяжелые моменты за всю мою взрослую жизнь, и мой разум и эмоции были, мягко говоря, хрупкими. И я знаю, что многие люди чувствуют то же самое, что и я, так что просто знайте, что вы не одиноки», — рассказала Бибер.
Она подчеркнула, что такое состояние сохраняется у нее уже несколько месяцев, однако причин она не раскрыла.
В январе 26-летняя Хейли Бибер стала героиней подкаста The Run-Through with Vogue. Во время беседы с журналистом модель рассказала о том, как восстанавливалась после перенесенного весной 2022 года микроинсульта. По словам девушки, восстановление давалось ей непросто, и она страдала от повышенной тревожности. Супруга Джастина Бибера добавила, что микроинсульт и его последствия стали самым тяжелым временем в ее жизни.