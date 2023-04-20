Пересильд заявила о притеснении женщин

«Я совсем не феминистка, но я никак не могу понять, почему именно в нашей стране если успехов добивается мужчина, значит, он крутой. А если успехов добивается женщина, это значит, что у нее за спиной стоит какой-то крутой чувак, который все это ей организовал», — сказала Пересильд.