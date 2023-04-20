Николай Басков рассказал о первой зарплате

- Я пел в каком-то концерте, а после него ко мне подошел Иосиф Кобзон. Наверное, ему понравилось. Но он сказал о другом: "У тебя есть бабки?". А мне было лет 17-18, я был студент, и даже слова такого не знал, не выговаривал. В общем, сразу не понял и немного растерялся. А Иосиф Давыдович протянул мне 200 долларов со словами: "Возьми бабки и купи теперь себе еды или что захочешь".