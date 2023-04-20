Николай Басков рассказал о первой зарплате: "Подошел Кобзон, спросил, есть ли у меня бабки. И дал мне 200 долларов"
Лариса Долина дала пресс-конференцию, посвященную 50-летию своей творческой деятельности. Народная артистка России пригласила на нее друзей-артистов, с которыми ей нравится записывать песни. Был среди них и певец Николай Басков.
Конечно, зашел разговор и о том, с какой даты или события артисты отсчитывают начало творческой карьеры. Спросили об этом и Баскова. И тот, человек остроумный, как обычно не растерялся.
- С какого дня отсчитываю начало карьеры я?, - переспросил Николай и рассказал такую историю:
- Я пел в каком-то концерте, а после него ко мне подошел Иосиф Кобзон. Наверное, ему понравилось. Но он сказал о другом: "У тебя есть бабки?". А мне было лет 17-18, я был студент, и даже слова такого не знал, не выговаривал. В общем, сразу не понял и немного растерялся. А Иосиф Давыдович протянул мне 200 долларов со словами: "Возьми бабки и купи теперь себе еды или что захочешь".
"Это и была моя первая зарплата, - с улыбкой резюмировал теперь уже тоже народный артист России Николай Басков. - Так что тот день я могу считать началом своей карьеры".