$81.62-0.0489.46+0.09

Николай Басков рассказал о первой зарплате: "Подошел Кобзон, спросил, есть ли у меня бабки. И дал мне 200 долларов"

Лариса Долина дала пресс-конференцию, посвященную 50-летию своей творческой деятельности. Народная артистка России пригласила на нее друзей-артистов, с которыми ей нравится записывать песни. Был среди них и певец Николай Басков.

Николай Басков рассказал о первой зарплате
© Российская Газета

Конечно, зашел разговор и о том, с какой даты или события артисты отсчитывают начало творческой карьеры. Спросили об этом и Баскова. И тот, человек остроумный, как обычно не растерялся.

- С какого дня отсчитываю начало карьеры я?, - переспросил Николай и рассказал такую историю:

- Я пел в каком-то концерте, а после него ко мне подошел Иосиф Кобзон. Наверное, ему понравилось. Но он сказал о другом: "У тебя есть бабки?". А мне было лет 17-18, я был студент, и даже слова такого не знал, не выговаривал. В общем, сразу не понял и немного растерялся. А Иосиф Давыдович протянул мне 200 долларов со словами: "Возьми бабки и купи теперь себе еды или что захочешь".

"Это и была моя первая зарплата, - с улыбкой резюмировал теперь уже тоже народный артист России Николай Басков. - Так что тот день я могу считать началом своей карьеры".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий