Ирина Шейк устроила фотосессию в микробикини и сапогах

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала серию фотографий в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.
37-летняя модель показала рельефную спортивную фигуру в черном микробикини на завязках. Образ дополнили массивные сапоги на высоком каблуке, браслет и черные солнцезащитные очки. Перед камерой она позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем.
Поклонники восхитились фигурой модели и написали в комментариях: «Да ты и без фильтров красотка», «Шикарная», «И косметика совсем не нужна», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», «Восхитительная», «Потрясающая».
В конце апреля Ирина Шейк оказалась в центре внимания из-за предполагаемого романа с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Модель и звезда Голливуда присутствовали на мероприятии под названием Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу, 15 апреля. Покинули они вечеринку уже ранним утром воскресенья, 16 апреля.