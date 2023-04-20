Ирина Шейк устроила фотосессию в микробикини и сапогах

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала серию фотографий в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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37-летняя модель показала рельефную спортивную фигуру в черном микробикини на завязках. Образ дополнили массивные сапоги на высоком каблуке, браслет и черные солнцезащитные очки. Перед камерой она позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Поклонники восхитились фигурой модели и написали в комментариях: «Да ты и без фильтров красотка», «Шикарная», «И косметика совсем не нужна», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», «Восхитительная», «Потрясающая».