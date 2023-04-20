$81.62-0.0489.46+0.09

Ирина Шейк устроила фотосессию в микробикини и сапогах

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала серию фотографий в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Ирина Шейк устроила фотосессию в микробикини и сапогах
© Газета.Ru

37-летняя модель показала рельефную спортивную фигуру в черном микробикини на завязках. Образ дополнили массивные сапоги на высоком каблуке, браслет и черные солнцезащитные очки. Перед камерой она позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Поклонники восхитились фигурой модели и написали в комментариях: «Да ты и без фильтров красотка», «Шикарная», «И косметика совсем не нужна», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», «Восхитительная», «Потрясающая».

В конце апреля Ирина Шейк оказалась в центре внимания из-за предполагаемого романа с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Модель и звезда Голливуда присутствовали на мероприятии под названием Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу, 15 апреля. Покинули они вечеринку уже ранним утром воскресенья, 16 апреля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий