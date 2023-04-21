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Ирина Шейк показала новые фото в микробикини

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками новыми фото в откровенном наряде.

Ирина Шейк показала новые фото в микробикини
© РИА Новости

Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость показала серию кадров, на которых она позирует в черном микробикини на завязках. При этом в качестве обуви манекенщица выбрала массивные сапоги на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней — широкие солнцезащитные очки. В то же время волосы она распустила и предпочла нанести на лицо макияж в нюдовых оттенках.

Lenta.ru

Подписчики восхитились внешностью и фигурой Шейк в комментариях под публикацией. «Нереальная», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», «Обожаю тебя», «Моя любимая модель», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные фанаты.

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