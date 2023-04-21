Ирина Шейк показала новые фото в микробикини

Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость показала серию кадров, на которых она позирует в черном микробикини на завязках. При этом в качестве обуви манекенщица выбрала массивные сапоги на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней — широкие солнцезащитные очки. В то же время волосы она распустила и предпочла нанести на лицо макияж в нюдовых оттенках.