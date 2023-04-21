Ирина Шейк показала новые фото в микробикини
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками новыми фото в откровенном наряде.
Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость показала серию кадров, на которых она позирует в черном микробикини на завязках. При этом в качестве обуви манекенщица выбрала массивные сапоги на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней — широкие солнцезащитные очки. В то же время волосы она распустила и предпочла нанести на лицо макияж в нюдовых оттенках.
Подписчики восхитились внешностью и фигурой Шейк в комментариях под публикацией. «Нереальная», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», «Обожаю тебя», «Моя любимая модель», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные фанаты.