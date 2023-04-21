Высоцкая раскрыла подробности первого свидания с Кончаловским

Подробности первого свидания с режиссером Андреем Кончаловским раскрыла изданию «7 дней» актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая . Она рассказала о сложности в подготовке к встрече с будущим мужем.

По словам Высоцкой, впервые они пересеклись с Кончаловским в лифте. На ней тогда было легкое трикотажное платье-халат и кеды. Когда же режиссер пригласил ее на свидание, актриса столкнулась с проблемой в выборе наряда.