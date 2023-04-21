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1 час назад

Юлия Высоцкая раскрыла подробности первого свидания с Андреем Кончаловским

Мослента

Подробности первого свидания с режиссером Андреем Кончаловским раскрыла изданию «7 дней» актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. Она рассказала о сложности в подготовке к встрече с будущим мужем.

Высоцкая раскрыла подробности первого свидания с Кончаловским
Фото: МослентаМослента

По словам Высоцкой, впервые они пересеклись с Кончаловским в лифте. На ней тогда было легкое трикотажное платье-халат и кеды. Когда же режиссер пригласил ее на свидание, актриса столкнулась с проблемой в выборе наряда.

«Тогда, в 1996-м, было принято носить черные платья с черными туфлями, а белые — с белыми. Но единственным нарядным платьем в моем гардеробе на тот момент было черное, а единственными нарядными туфлями — белые», — рассказала Высоцкая.

Подруга не согласилась одолжить актрисе черную пару на вечер, поэтому ей пришлось рискнуть.

«Пошла в своих белых туфлях и черном платье. И будущий муж сказал тогда, что я очень стильно выгляжу!» — поделилась знаменитость.

Кончаловский считает, что в гардеробе женщины важнее всего обувь и белье, отметила Высоцкая.

«Думаю, я с ним согласна. Уровень уверенности в себе женщине могут поднять именно эти предметы гардероба», — сказала она.

Звёзды,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
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