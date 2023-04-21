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Полина Гагарина рассказала о своих отношениях с сыном Андреем

Полина родила сына в браке с актером Петром Кисловым, в этом году мальчику исполнится 15 лет. Артистка старается скрывать детей и не хочет привлекать к ним внимание общественности. Поклонники всегда с удовольствием ждут новых публикаций Гагариной с семьей.

Гагарина рассказала о своих отношениях с сыном Андреем
© runews24.ru

В этот раз артистка решила провести в личном блоге рубрику «вопрос/ответ». Подписчики поинтересовались, какие у певицы отношения с наследником.

«Мне очень повезло! У меня удивительный сын, мы лучшие друзья! Своими мыслями и осознанностью, он мудрее своих лет», - написала Гагарина.

Полина похвасталась, что они с сыном могут обсудить любую тему. Гагарина всегда готова прийти на помощь к сыну и во всем его поддерживает.

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