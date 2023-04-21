Канадско-американский актер и комик Джим Керри сделал скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе. Он снизил стоимость на миллионы долларов, сообщает Dirt.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жилье актера находится в элитном квартале Брентвуд. Изначально, когда Керри выставил поместье на продажу, он попросил за него 28,9 миллиона долларов, однако теперь сделал скидку в 2,4 миллиона. В итоге поместье можно приобрести за 26,5 миллиона долларов.