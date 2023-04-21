Светикова вспомнила о бурном романе с Харламовым

Отношения пары длились около трех лет. Возлюбленные расстались из-за родителей певицы, которые невзлюбили юмориста. Роман певица и комика начался, когда ей было 17 лет. Будущие возлюбленные познакомились на съемках, молодые люди сразу приглянулись друг друг и быстро подружились.

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Сначала юморист и певица просто дружили, но затем влюбились. Пара успела обручиться, но избранник дочери не понравился родителям артистки. Светлана даже уходила из дома. Отношения пары закончились тяжело: возлюбленные не хотела отпускать друг друга, но иного выбора не было. От отношений с Харламовым Светикова сбежала в новый роман.

«Я ушла от Гарика, любя. Я страдала, это было очень страшно. Мы с Харламовым сидели вместе и плакали», - рассказала Светикова в программе «Фабрика с Яной Чу».