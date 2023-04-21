Брутян призналась, что Прилучный содержит ее

Павел Прилучный совсем скоро снова станет отцом. Его молодая супруга, с которой он встречается всего лишь год, ждет от него ребенка. Многие критикуют Брутян, говоря, что она нашла богатого мужчину и уцепилась за него.

© Popcake.tv

Судя по всему, актриса и не отрицает того, что муж ей оказывает поддержку, в том числе и финансовую. Брутян отметила, что она не знает, что делала бы без Павла, ведь он ей во всем помогает и поддерживает.

По словам девушки, мать должна быть счастливой, а отец — вдвойне.

Кстати, недавно Брутян опубликовала фото с сумкой Prada. Подписчики артистки сразу предположили, что самостоятельно она пока на такую не заработала.