Брутян призналась, что Прилучный содержит ее

Зепюр Брутян призналась, что Павел Прилучный содержит ее
Павел Прилучный совсем скоро снова станет отцом. Его молодая супруга, с которой он встречается всего лишь год, ждет от него ребенка. Многие критикуют Брутян, говоря, что она нашла богатого мужчину и уцепилась за него.
Судя по всему, актриса и не отрицает того, что муж ей оказывает поддержку, в том числе и финансовую. Брутян отметила, что она не знает, что делала бы без Павла, ведь он ей во всем помогает и поддерживает.
По словам девушки, мать должна быть счастливой, а отец — вдвойне.
Кстати, недавно Брутян опубликовала фото с сумкой Prada. Подписчики артистки сразу предположили, что самостоятельно она пока на такую не заработала.
Напомним, свадьба Павла в прошлом году стала для всех шоком. Дело в том, что он только три года назад развелся с Агатой Муцениеце, и многие их поклонники надеялись на воссоединение супругов. Однако он в марте 2022 года начал отношения с Брутян, через два месяца узаконил с ней отношения, а в августе они сыграли пышную свадьбу. В ближайшие месяцы девушка и вовсе родит ребенка.