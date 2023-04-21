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Зепюр Брутян призналась, что Павел Прилучный содержит ее

Павел Прилучный совсем скоро снова станет отцом. Его молодая супруга, с которой он встречается всего лишь год, ждет от него ребенка. Многие критикуют Брутян, говоря, что она нашла богатого мужчину и уцепилась за него.

Брутян призналась, что Прилучный содержит ее
© Popcake.tv

Судя по всему, актриса и не отрицает того, что муж ей оказывает поддержку, в том числе и финансовую. Брутян отметила, что она не знает, что делала бы без Павла, ведь он ей во всем помогает и поддерживает.

По словам девушки, мать должна быть счастливой, а отец — вдвойне.

Кстати, недавно Брутян опубликовала фото с сумкой Prada. Подписчики артистки сразу предположили, что самостоятельно она пока на такую не заработала.

Напомним, свадьба Павла в прошлом году стала для всех шоком. Дело в том, что он только три года назад развелся с Агатой Муцениеце, и многие их поклонники надеялись на воссоединение супругов. Однако он в марте 2022 года начал отношения с Брутян, через два месяца узаконил с ней отношения, а в августе они сыграли пышную свадьбу. В ближайшие месяцы девушка и вовсе родит ребенка.

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