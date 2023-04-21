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30 минут назад

Гузеева назвала удивившую ее особенность Будапешта

Lenta.ruиещё 1

Российская актриса, ведущая Первого канала Лариса Гузеева посетила Будапешт и назвала особенность этого популярного европейского города. В сторис, опубликованном в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), артистка призналась, что ее удивило небольшое количество людей в столице Венгрии.

Гузеева назвала удивившую ее особенность Будапешта
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Гузеевой, она прилетела с дочерью Ольгой в Будапешт на три дня.

«Город, конечно, удивительный, чистый и он только хорошеет. А знаете, что удивило? Малолюдье. Вот как-то мало народу, может, работают все, что не так плохо», — сказала она.

Телеведущая добавила, что до этого была в Будапеште два раза: в 1986 и в 2011 годах.

Звёзды,Лариса Гузеева,Первый канал,
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