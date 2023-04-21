Звезды, которые, по мнению публики, уменьшили желудок

Знаменитости операцию не подтверждают.

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В погоне за идеальной фигурой знаменитости решаются на самые экстремальные методы: пока одни пробуют строгие диеты и отправляются в центры для длительного голодания, другие назначают встречу с хирургом.

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Операция по уменьшению желудка может помочь даже тем, кто не может похудеть другими способами. Однако специалисты предупреждают, что, во-первых, это сложное вмешательство в организм, которое требует долгого восстановления, во-вторых, если после операции не соблюдать предписанную систему питания, но килограммы быстро вернутся.

К тому же, многие звезды предпочитают скрывать, что решились на вмешательство и уверяют, что похудели самостоятельно. Однако поклонников не так просто провести.

Гоар Аветисян

Звездная визажист долге время боролась с лишним весом: в определенный момент жизни цифры на весах показали 130 килограммов. Гоар решила все изменить, села на строгую диету, начала заниматься спортом и вскоре демонстрировала феноменальные результаты работы над собой. Но бывший муж Гоар признался, что и он, и экс-супруга решились на уменьшение желудка. Именно благодаря этой операции, Аветисян смогла избавиться от шестидесяти килограмм за год. Сама визажист вмешательство не подтверждает.

София Броян

WomanHit.ru

Веселая, жизнерадостная блогер уверяла, что ей не мешает лишний вес, хотя весы давно показывали трехзначные цифры. Однако однажды София решила все изменить. За несколько лет она избавилась от 120 килограммов и превратилась из забавного персонажа в очень привлекательную девушку. Броян уверяет, что считала калории, но публика уверена — без операции по уменьшению желудка не обошлось.

Елена Степаненко

WomanHit.ru

Перевоплощение юмористки шокировало всех: после развода и периода затишья на сцену вместо очаровательной полной женщины выпорхнула стройная, помолодевшей на несколько десятков лет. Елена Григорьевна уверяет, что ради такого похудения она сидела на строгой диете. Но публика подозревает, что экс-супруга Евгения Петросяна обратилась к пластическим хирургам не только ради подтяжки лица, но и для того, чтобы ушить желудок.

Алла Пугачева

WomanHit.ru

Примадонна в последние несколько лет стала выглядеть значительно стройнее. Секрет стройности она не раскрывает, а зрители и подписчики считают, что Алла Борисовна решила обратиться к специалистам, чтобы сделать подтяжку лица и уменьшить объем желудка. Возможно, именно это помогло артистке так быстро преобразиться и демонстрировать стройную фигуру.

Роза Сябитова

WomanHit.ru