Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, теннисистка Анна Курникова, редко появляется на светских мероприятиях и почти не радует своих подписчиков новыми фотографиями. Однако сейчас звезда решила показать подросших наследников. У избранников трое детей — двойняшки и девочка.

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В своем блоге Курникова выложила семейную фотографию. На ней теннисистка вместе с певцом и детьми отдыхают на пикнике. Иглесиас целует старшую дочь Люси, пока младшая Маша сидит у него на шее, а сын Николас позирует на руках звездной мамы.

Звезда поделилась семейным снимком

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