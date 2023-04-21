Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, теннисистка Анна Курникова, редко появляется на светских мероприятиях и почти не радует своих подписчиков новыми фотографиями. Однако сейчас звезда решила показать подросших наследников. У избранников трое детей — двойняшки и девочка.
В своем блоге Курникова выложила семейную фотографию. На ней теннисистка вместе с певцом и детьми отдыхают на пикнике. Иглесиас целует старшую дочь Люси, пока младшая Маша сидит у него на шее, а сын Николас позирует на руках звездной мамы.
Звезда поделилась семейным снимком
WomanHit.ru
Напомним, Энрике и Анна встречаются с 2011 года. В 2017 году у них родились двойняшки Люси и Николас, а в 2020 — дочь Маша.