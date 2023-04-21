Кудрявцева показала своего старшего сына, шокировав соцсети

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева решила через Сеть поздравить старшего сына с днём рождения. Знаменитость показала, как выглядит её Жан. Мужчине уже исполнилось 33 года, и выглядит он старше своей знаменитой матери.

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Напомним, Лера Кудрявцева родила единственного сына в 1990 году в браке с первым супругом, музыкантом группы «Ласковый май». В браке с Сергеем Ленюком она жила два года. Забеременела Лера Кудрявцева, когда ей было 18 лет.

Второй раз телеведущая стала мамой уже в 47 лет, у неё родилась дочь. Интересно то, что Лера Кудрявцева стала мамой в тот же год, когда родила жена её сына. Её сын и невестка Анастасия воспитывают 4-летнего сына Льва.

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В день рождения Лера Кудрявцева показала сына Жана на совместном фото. На снимке телеведущая прижимается к взрослому мужчине, который выглядит старше неё.

В подписи к фото Лера Кудрявцева рассказала, что сын не любит фотографироваться – приходится танцевать лезгинку и обещать, что снимок никуда не выложит. В день рождения Лера Кудрявцева попросила сына быть счастливым каждую секунду своей жизни.

"Я рада, что воспитала тебя настоящим мужчиной, спасибо Богу, что вы у меня есть! Люблю до неба и выше!" - подписала фото Лера Кудрявцева.

В комментариях к снимку отметилась и Ольга Орлова, которая отметила, что «девочка и дяденька».

"В раннем родительстве свои плюсы. Похож на маму. Так Лера себя пять тысяч раз перекроила. Как будто с мужем, но никак не младшая сестра", - пишут комментаторы.