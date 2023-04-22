42-летняя Ким Кардашьян показала фигуру в лазурном купальнике

Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала фотографии в откровенных образах. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Ким Кардашьян показала на себе купальники из новой коллекции собственного бренда. Бизнесвумен предстала в лазурном купальнике с пайетками и «голых» брюках в тон, которые продемонстрировала в своей гардеробной. «Мне нравится что-то, чем можно прикрыться», — объяснила Ким Кардашьян.
В 2022 году Ким Кардашьян запустила линию по уходу за кожей SKKN BY KIM. Идея создания линейки из девяти средств по уходу за лицом родилась из «мечты Ким преодолеть разрыв между самыми известными в мире экспертами-дерматологами и людьми, ищущими высокоэффективный уход за кожей».