42-летняя Ким Кардашьян показала фигуру в лазурном купальнике

Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала фотографии в откровенных образах. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Ким Кардашьян показала на себе купальники из новой коллекции собственного бренда. Бизнесвумен предстала в лазурном купальнике с пайетками и «голых» брюках в тон, которые продемонстрировала в своей гардеробной. «Мне нравится что-то, чем можно прикрыться», — объяснила Ким Кардашьян.