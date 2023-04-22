$81.49-0.1389.35-0.11

42-летняя Ким Кардашьян показала фигуру в лазурном купальнике

Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала фотографии в откровенных образах. Снимками она поделилась в социальных сетях.

42-летняя Ким Кардашьян показала фигуру в лазурном купальнике
© Газета.Ru

Ким Кардашьян показала на себе купальники из новой коллекции собственного бренда. Бизнесвумен предстала в лазурном купальнике с пайетками и «голых» брюках в тон, которые продемонстрировала в своей гардеробной. «Мне нравится что-то, чем можно прикрыться», — объяснила Ким Кардашьян.

В 2022 году Ким Кардашьян запустила линию по уходу за кожей SKKN BY KIM. Идея создания линейки из девяти средств по уходу за лицом родилась из «мечты Ким преодолеть разрыв между самыми известными в мире экспертами-дерматологами и людьми, ищущими высокоэффективный уход за кожей».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий