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Журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину мира

35-летняя пышногрудая модель plus-size Эшли Грэм взорвала интернет, получив звание «Самой сексуальной женщины мира» по версии авторитетного журнала Maxim.

Обложка номера «Hot 100» была украшена эпатажными фотографиями, где Грэм, в обтягивающем атласном нижнем белье и пышном халате с перьями. За ее внешний вид на съемках отвечал известный французский фотограф Жиль Бенсимон.

Maxim

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Эшли Грэм говорит, что ее тело, как и тело каждого человека, всегда находится в постоянном движении и развитии. Все формы и размеры, пол, возраст и этническая принадлежность – это часть каждой личности, и никак не определяют ее ценность. Все мы должны принимать друг друга такими, какие мы есть, без постоянных разговоров о том, что лучше или хуже.

Ранее мы писали о том, что модель рассказала об изнанке кастингов у крупных брендов.

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