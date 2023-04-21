Журнал Maxim назвал самую сексуальную женщину мира

Обложка номера «Hot 100» была украшена эпатажными фотографиями, где Грэм, в обтягивающем атласном нижнем белье и пышном халате с перьями. За ее внешний вид на съемках отвечал известный французский фотограф Жиль Бенсимон.

Эшли Грэм говорит, что ее тело, как и тело каждого человека, всегда находится в постоянном движении и развитии. Все формы и размеры, пол, возраст и этническая принадлежность – это часть каждой личности, и никак не определяют ее ценность. Все мы должны принимать друг друга такими, какие мы есть, без постоянных разговоров о том, что лучше или хуже.