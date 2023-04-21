Йоханссон рассказала об отношениях с Рейнольдсом после развода

Скарлетт Йоханссон откровенно рассказала о том, как она относится к своему первому мужу Райану Рейнольдсу. Об этом пишет Page Six.

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Ведущая подкаста Goop Гвинет Пэлтроу спросила актрису, сколько раз она была замужем. Йоханссон ответила: "Три раза". Пэлтроу ответила: "О, точно, я забыла, что ты была замужем за Райаном Рейнольдсом".

Скарлетт Йоханссон отметила, что они "были женаты недолго" - с 2008 по 2010 год.

"Мы любим хорошего Райана Рейнольдса в нашем доме. Он хороший парень", - поделилась актриса.

После развода с Рейнольдсом актриса вышла замуж за журналиста Ромена Дауриака в 2014 году. Супруги расстались в 2017 году, но продолжают совместно воспитывать свою 8-летнюю дочь Роуз.