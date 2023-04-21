$81.62-0.0489.46+0.09
2 часа назад

Скарлетт Йоханссон рассказала об отношениях с Райаном Рейнольдсом после развода

Газета.Ru

Скарлетт Йоханссон откровенно рассказала о том, как она относится к своему первому мужу Райану Рейнольдсу. Об этом пишет Page Six.

Йоханссон рассказала об отношениях с Рейнольдсом после развода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ведущая подкаста Goop Гвинет Пэлтроу спросила актрису, сколько раз она была замужем. Йоханссон ответила: "Три раза". Пэлтроу ответила: "О, точно, я забыла, что ты была замужем за Райаном Рейнольдсом".

Скарлетт Йоханссон отметила, что они "были женаты недолго" - с 2008 по 2010 год.

"Мы любим хорошего Райана Рейнольдса в нашем доме. Он хороший парень", - поделилась актриса.

После развода с Рейнольдсом актриса вышла замуж за журналиста Ромена Дауриака в 2014 году. Супруги расстались в 2017 году, но продолжают совместно воспитывать свою 8-летнюю дочь Роуз.

В 2017 году Йоханссон начала встречаться с комиком Колином Джостом, а через два года пара обручилась. В 2021 году у них родился первый ребенок, сын по имени Космо.

Звёзды,Колин Джост,Скарлетт Йоханссон,Райан Рейнольдс,Гвинет Пэлтроу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий