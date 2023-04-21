46-летняя Дана Борисова показала целлюлит на «честном фото»

Целлюлит на «честном фото» показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова . Она опубликовала фотографию, снятую в одном из отелей Египта, на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Люблю себя такой, какая есть», — подписала Борисова снимок с отдыха. Она позирует на нем в слитном купальнике на бортике бассейна.

При этом знаменитость отметила, что заняться своим телом никогда не помешает. По ее словам, когда в предыдущий раз она публиковала не редактированные фотографии, ей написали множество массажистов и представителей косметологических клиник с предложениями методик по разравниванию кожи и целлюлита.