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«Идиотские вопросы в пьяном угаре»: Волочкова рассказала о подлости Алены Блин во время интервью

Ведущая проекта на YouTube «Алена Блин» журналистка Алена Жигалова подло поступила с российской балериной Анастасией Волочковой во время последнего интервью. За это экс-прима Большого театра никогда не простит бывшую подругу. Об этом сама Волочкова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Волочкова рассказала о подлости Алены Блин во время интервью
© Вечерняя Москва

Она рассказала, что во время последнего шоу «Алена, блин! Посидим», журналистка преднамеренно споила балерину, чтобы получить более рейтинговый выпуск.

— Это настолько низко, что я даже передать не могу, — сказала Волочкова. — Хуже всего, что Алена меня позвала на свой проект в период, когда мне вообще было не до Алены. В итоге выпуск получился ни о чем с идиотскими вопросами в пьяном угаре. А что я могла сделать, если она все время наливала? Это сейчас я понимаю, что мне нужно было просто встать и уйти.

Балерина убеждена, что никогда в жизни больше не согласится на интервью с Жигаловой.

— Больше ни на одном ее шоу я не буду присутствовать. Раньше я ее считала подругой, пригласила даже на свой день рождения. А она меня предательски подставила. Отныне для меня никакой Алены Блин не существует, — сказала балерина.

Собеседница «ВМ» напомнила, что на съемки шоу в новом формате «Алена, блин! Посидим» она поехала аккурат после празднования своего дня рождения и ее самочувствие тогда оставляло желать лучшего. Но на все просьбы со стороны Волочкова перенести съемки Жигалова отвечала жестким отказом.

Интервью Волочковой было опубликовано на YouTube-канале Super в середине февраля. Телеведущая презентовала его как «новый веселый и местами совершенно непредсказуемый формат посиделок со звездами». После публикации выпуска многие пользователи сочли, что журналистка специально напоила балерину алкоголем, и раскритиковали ее.

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