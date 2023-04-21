Волочкова рассказала о подлости Алены Блин во время интервью

— Это настолько низко, что я даже передать не могу, — сказала Волочкова. — Хуже всего, что Алена меня позвала на свой проект в период, когда мне вообще было не до Алены. В итоге выпуск получился ни о чем с идиотскими вопросами в пьяном угаре. А что я могла сделать, если она все время наливала? Это сейчас я понимаю, что мне нужно было просто встать и уйти.