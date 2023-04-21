Кейт Миддлтон опубликовала эксклюзивный кадр с королевой Елизаветой II

21 апреля — дата, о которой знает вся Великобритания, ведь это день рождения королевы Елизаветы II. Сегодня покойному монарху могло бы исполнится 97 лет, поэтому все представители королевской семьи отметили эту важную дату. Однако самым трогательным обращением к королеве стало поздравление Кейт Миддлтон, которая опубликовала эксклюзивную фотографию, сделанную лично ей в Балморале. Тогда принцесса Уэльская запечатлела монарха с её правнуками — будущим британской монархии. На снимке можно узнать леди Луизу Маунтбеттен-Виндзор, Джеймса графа Уэссекского, Лину Тиндалл, принца Джорджа, принцессу Шарлотту, Айлу Филлипс, принца Луи, Мию и Лукаса Тиндаллв, а также Саванну Филлипс.

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«Сегодня Её Величеству Королеве Елизавете исполнилось бы 97 лет. Эта фотография, на которой она изображена с некоторыми из своих внуков и правнуков, была сделана прошлым летом в Балморале», — гласила подпись к новой публикации принца и принцессы Уэльских.

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В официальном аккаунте королевской семьи также отметили памятную дату: Карл III и королева Камилла опубликовали фотографию монарха, которая была сделана в Эдинбурге в июне 2022 года. Тогда Её Величество отправилась в эту поездку, чтобы отпраздновать свой Платиновый юбилей.

«Сегодня мы вспоминаем невероятную жизнь и наследие Её Величества королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 97 лет. Когда в апреле 1926 года принцесса Елизавета появилась на свет, её семья не ожидала, что однажды она станет королевой. После отречения её дяди, короля Эдуарда VIII в 1936 году, на престол взошел её отец. Когда в феврале 1952 года умер король Георг VI, принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II, тогда ей было всего 25 лет. Её Величество стала самым долго правящим монархом Великобритании — единственным в истории, кто отпраздновал свой Платиновый юбилей», — написали супруги в социальных сетях.