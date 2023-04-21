Херд, Ларсон и Найтли: звездные красотки, которые бесят мужчин

Они выглядят на все сто, у них миллионы подписчиков в соцсетях, однако, мужчины не так уж часто упоминают этих звезд, когда их просят назвать самых сексуальных женщин мирового шоу-бизнеса. Мы выяснили, кто эти красотки, которые, на удивление, не обладают магнетизмом для привлечения мужчин.

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Эмбер Херд

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Актриса в какой-то момент была признана чуть ли не совершенной женщиной по версии известного журнала. Но даже правильные черты лица и классическая красота не могут изменить мнения мужчин относительно Херд — согласно опросам, каждый второй мужчина отказывался признавать Эмбер привлекательной женщиной. Вероятно, публичные разборки с Джонни Деппом не пошли на пользу репутации Херд. К сожалению для нее, большинство современных зрителей едва ли вспомнит фильмы, в которых она снималась, но тем не менее все прекрасно помнят о «грязном сюрпризе», который звезда оставила в постели своему бывшему мужу. Можно догадаться, почему для большинства мужчин по всему миру Херд превратилась в настоящий антисекс.

Кристен Стюарт

Трудно найти список самых сексуальных актрис, куда бы входила Стюарт. Несмотря на то, что карьера девушки невероятно успешна, мужчины редко признают Кристен привлекательной девушкой. Виной всему, если верить опросам, образ актрисы в повседневной жизни — звезда никогда не стремится к женственности и предпочитает грубые мужские образы, в которых ее часто подлавливают папарацци.

Бри Ларсон

Актриса строит успешную карьеру, ее выбирают лучшие режиссеры, при этом большинству мужчин-зрителям Бри совершенно не нравится. Если посмотреть интервью звезды, можно понять, почему так происходит. Бри не стесняется в выражениях и может запросто оскорбить любого мужчину, который ей чем-то не нравится. Не секрет, что Ларсон — ярая феминистка. Эта нелюбовь с мужчинами у Ларсон взаимна.

Кира Найтли