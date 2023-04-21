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42-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян выложила видео без макияжа

Бизнесвумен, звезда реалити Ким Кардашьян показала свое лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

Ким Кардашьян снялась в рекламном ролике для собственного бренда косметики SKKN BY KIM. Вместе с ней в видео появились "король контуринга", личный визажист Ким, Марио Дедиванович, а также парикмахер бизнесвумен Крис Эпплтон. Изначально знаменитость появляется в кадре без макияжа, но вскоре мастера создают "гламурный образ" с помощью косметики бренда.

Ким Кардашьян создала собственную линию косметики по уходу за кожей в 2022 году. Целью бренда стала мечта Ким стереть дистанцию между лучшими дерматологами и людьми, которые ищут качественный уход за кожей.

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