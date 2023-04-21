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Лолита призналась, что ей нравятся "состоявшиеся мужики с мозгами"

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Певица Лолита Милявская в интервью порталу «А теперь внимание» рассказала, что ей нравятся «состоявшиеся мужики с мозгами».

Лолита призналась, что ей нравятся "состоявшиеся мужики с мозгами"
© РИА Новости

«Я выбираю мужиков с мозгами, состоявшихся. Единственное, дедушки мне не нужны. Дедушки — это состояние души. И в 20 лет можно им быть — угрюмым, серым, никому не нужным. Возраст это последнее, на что ты обращаешь внимание. Человек может быть мертв душой с рождения», — рассудила Лолита.

Вместе с этим певица подчеркнула, что не пользуется приложениями для знакомств, так как у нее нет времени, чтобы принимать все знаки внимания от окружающих. Лолита отметила, что работа дает ей независимость. Звезда заверила, что ни один мужчина в ее жизни не сможет занять место творчества.

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