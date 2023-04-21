Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь от Брэдли Купера
Российская модель Ирина Шейк во время беседы с изданием Harper’s Bazaar рассказала о своем отношении к воспитанию детей. Известно, что звезда воспитывает шестилетнюю дочь Лею от американского актёра Брэдли Купера.
Шейк сообщила, что каждый раз напоминает девочке проявлять любовь и доброту к окружающим. В этом, по мнению модели, заключается настоящая красота, которая исходит изнутри.
Отметим, что Лея продолжает общаться со своим отцом несмотря на слухи о его романе с певицей Леди Гагой. В конце прошлого года в сети стали обсуждать возможное воссоединение модели и актёра.