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Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь от Брэдли Купера

Российская модель Ирина Шейк во время беседы с изданием Harper’s Bazaar рассказала о своем отношении к воспитанию детей. Известно, что звезда воспитывает шестилетнюю дочь Лею от американского актёра Брэдли Купера.

Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь от Брэдли Купера
© runews24.ru

Шейк сообщила, что каждый раз напоминает девочке проявлять любовь и доброту к окружающим. В этом, по мнению модели, заключается настоящая красота, которая исходит изнутри.

Отметим, что Лея продолжает общаться со своим отцом несмотря на слухи о его романе с певицей Леди Гагой. В конце прошлого года в сети стали обсуждать возможное воссоединение модели и актёра.

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