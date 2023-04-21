Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь от Брэдли Купера

Российская модель Ирина Шейк во время беседы с изданием Harper’s Bazaar рассказала о своем отношении к воспитанию детей. Известно, что звезда воспитывает шестилетнюю дочь Лею от американского актёра Брэдли Купера.

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Шейк сообщила, что каждый раз напоминает девочке проявлять любовь и доброту к окружающим. В этом, по мнению модели, заключается настоящая красота, которая исходит изнутри.