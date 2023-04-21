Дима Билан рассказал, что подарил маме на день рождения
Певец Дима Билан в интервью PROZvezd рассказал, что подарил маме на день рождения много цветов, несколько украшений и три торта.
"Мама до последнего не знала, что ее ждет. Я сделал ей сюрприз. Приготовил множество подарков, начиная от подвесок и заканчивая тортами. Их было три! И, конечно, подарил очень много цветов", - заявил Билан.
Музыкант пожаловался на "сумасшедший график". По его словам, в день рождения матери он присутствовал на мероприятии, однако после 15 минут сорвался на праздник к родительнице.
"Вечером я пошел на одно мероприятие. Побыл там буквально 15 минут и сразу поехал к маме. Мы прекрасно отметили ее праздник", - рассказал Билан.
По словам певца, мама постоянно спрашивает его про внуков. Однако Билану на данный момент "просто хочется общаться с людьми". Ранее Билан объяснил, почему бесплатно выступил в Барнауле. Шоу было приурочено к пятилетию благотворительного проекта "Михутка". По словам Билана, после программы "Голос. Дети" он по-новому взглянул на детей, после чего дал старт проекту "Не молчи".