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1 час назад

Как выглядит младшая сестра Пенелопы Крус

Мира Маркина

Мало, кто знает, но у Пенелопы Крус есть младшая сестра Моника — тоже актриса, а еще и танцовщица. Разница между звездами три года, но многие принимают их за близняшек — настолько они похожи! Как выглядит Моника, показываем в материале «Рамблера».

Как выглядит младшая сестра Пенелопы Крус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У Моники гораздо меньше киноработ (среди них — «Расследование», «Всю включено», «Последний час» и «9 месяцев»), и за пределами Испании она практически не снимается. Исключение, пожалуй, составляет фильм «Пираты Карибского моря: на странных берегах», где она была дублершей беременной Пенелопы при съемках с дальних ракурсов. Девушка также профессионально занимается танцами. Младшая Крус выступала в составе всемирно известной труппы Хоакина Кортеса.

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Личная жизнь сестер тоже сложилась по-разному: Пенелопа счастливо замужем за Хавьером Бардемом, с которым растит двоих детей, Моника же того самого так и не встретила, поэтому в 2013 году решилась на процедуру искусственного осеменения и вскоре родила дочь Антонеллу Крус Санчес.

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