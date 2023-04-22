Как выглядит младшая сестра Пенелопы Крус

Мало, кто знает, но у Пенелопы Крус есть младшая сестра Моника — тоже актриса, а еще и танцовщица. Разница между звездами три года, но многие принимают их за близняшек — настолько они похожи! Как выглядит Моника, показываем в материале «Рамблера».

У Моники гораздо меньше киноработ (среди них — «Расследование», «Всю включено», «Последний час» и «9 месяцев»), и за пределами Испании она практически не снимается. Исключение, пожалуй, составляет фильм «Пираты Карибского моря: на странных берегах», где она была дублершей беременной Пенелопы при съемках с дальних ракурсов. Девушка также профессионально занимается танцами. Младшая Крус выступала в составе всемирно известной труппы Хоакина Кортеса.