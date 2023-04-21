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Зепюр Брутян пожаловалась, что не успевает встретить Прилучного с работы

Актриса Зепюр Брутян показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как изменилась ее фигура во время беременности. 27-летняя звезда ожидает первенца от актера Павла Прилучного.

Зепюр Брутян не успевает встретить Прилучного с работы
© Газета.Ru

"Ох уж этот период гнездования в ожидании ребенка. Кому это знакомо?" - подписала снимок Брутян. Артистка поделилась, что на данный момент они с супругом переезжают на другую квартиру.

Брутян рассказала, что из-за переезда ей все время хочется спать.

"Сегодня ленивый день, хочется все время спать. Но у нас процесс гнездования продолжается. Нам наконец сделали гардеробную", — добавила она.

Брутян отметила, что несмотря на напряженные дни она старается соблюдать все рекомендации врачей. Так, актриса ежедневно прогуливается по 10 тыс. шагов.

При этом Брутян пожаловалась, что не успевает первой встретить Прилучного, когда он возвращается с работы. Вместо нее мужа встречает их пес Тэффи. Осенью 2022 года Брутян призналась, что ждет ребенка от Павла Прилучного. Артисты поженились в августе 2022 года в Армении. У Прилучного также есть сын и дочь от актрисы Агаты Муцениеце.

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