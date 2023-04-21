Зепюр Брутян не успевает встретить Прилучного с работы

Актриса Зепюр Брутян показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как изменилась ее фигура во время беременности. 27-летняя звезда ожидает первенца от актера Павла Прилучного.

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"Ох уж этот период гнездования в ожидании ребенка. Кому это знакомо?" - подписала снимок Брутян. Артистка поделилась, что на данный момент они с супругом переезжают на другую квартиру.

Брутян рассказала, что из-за переезда ей все время хочется спать.

"Сегодня ленивый день, хочется все время спать. Но у нас процесс гнездования продолжается. Нам наконец сделали гардеробную", — добавила она.

Брутян отметила, что несмотря на напряженные дни она старается соблюдать все рекомендации врачей. Так, актриса ежедневно прогуливается по 10 тыс. шагов.