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Бедрос Киркоров не стал комментировать слухи о разводе

Бедрос Киркоров не стал комментировать журналистам слухи о разводе с супругой Людмилой Смирновой на премьере мультфильма «Яга и книга заклинаний». Его слова передает «СтарХит».

Бедрос Киркоров не стал комментировать слухи о разводе
© Газета.Ru

«Развод бывает хороший, плохой. Узнайте правду, а потом задавайте вопрос. Давайте о другом говорить. Вы сейчас слушаете неправду», — сказал он.

При этом 20 апреля Киркоров-старший на фоне слухов о романе с медсестрой признался, что уже 20 лет не живет с женой «супружеской жизнью».

«Я давно уже не занимаюсь сексом», — заявил он.

Киркоров объяснил, что действительно финансово помогал своей медсестре, чтобы она смогла родить ребенка при помощи ЭКО.

Сама Смирнова заявила, что ничего не знает о разводе. По ее словам, супруг с ней не разговаривает.

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