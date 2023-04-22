Сябитова поделилась мечтами стареть, как Плисецкая

Роза Раифовна не только не скрывала свои визиты к пластическим хирургам, но и активно делала им рекламу. Но теперь она утверждает, что намерена приостановить модификации лица и тела. В свое время Сябитова не раз критиковала женщин старше 30 лет, указывая на то, что они не первой свежести. Но о себе, судя по всему, она иного мнения. "Я только поддерживаю ту красоту, которую мне помогли вернуть специалисты, используя в основном домашние способы", - заявила она в интервью изданию "Леди Mail.Ru". "Сейчас я хочу стареть, как великая Майя Плисецкая", - отметила она. Сябитова завила, что легендарная балерина могла позволить себе появиться на публике без макияжа, так как уделяла большее внимание грации.