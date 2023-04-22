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3 часа назад

Сябитова поделилась мечтами стареть, как Плисецкая

Суть событий

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как намерена встречать старость. Разменявшая седьмой десяток сваха заявила, что хотела бы стариться так, как великая балерина Майя Плисецкая.

Сябитова поделилась мечтами стареть, как Плисецкая
Фото: Суть событийСуть событий

Роза Раифовна не только не скрывала свои визиты к пластическим хирургам, но и активно делала им рекламу. Но теперь она утверждает, что намерена приостановить модификации лица и тела. В свое время Сябитова не раз критиковала женщин старше 30 лет, указывая на то, что они не первой свежести. Но о себе, судя по всему, она иного мнения. "Я только поддерживаю ту красоту, которую мне помогли вернуть специалисты, используя в основном домашние способы", - заявила она в интервью изданию "Леди Mail.Ru". "Сейчас я хочу стареть, как великая Майя Плисецкая", - отметила она. Сябитова завила, что легендарная балерина могла позволить себе появиться на публике без макияжа, так как уделяла большее внимание грации.

Многие пользователи соцсетей подняли на смех Сябитову, указывая на неуместность сравнения: "Самомнение, конечно..."; "До Плисецкой, как до Луны и обратно тихим ходом"; "Где ты и где великая Майя?"; "Всерьез поставить рядом грубую полную колхозницу и утонченную чопорную балерину не представляется возможным".

Звёзды,Майя Плисецкая,Роза Сябитова,
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