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Звезда The Last of Us Белла Рамзи ушла из «Твиттера»

Актриса Белла Рамзи, которая сыграла Элли в нашумевшем сериале The Last of Us, объявила, что больше не будет пользоваться «Твиттером». Девушка не стала объяснять, почему соцсеть Илона Маска её не устраивает, но заявила, что учётную запись она удалять не собирается.

Звезда The Last of Us Белла Рамзи ушла из «Твиттера»
© Чемпионат.com

«Твиттер», это было весело. Моя учётная запись будет по-прежнему активна, но меня здесь не будет! Спасибо всем.

Издание Variety сообщило о том, что HBO планирует выдвинуть на премию «Эмми» российского оператора сериала The Last of Us Ксению Середу, снявшую первый эпизод. Также Ксения работала над второй и седьмой сериями.

Вместе с Середой HBO выдвинет оператора Эбена Болтера, который трудился над третьим, четвёртым и пятым эпизодами шоу.

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