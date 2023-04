Звезда The Last of Us Белла Рамзи ушла из «Твиттера»

Актриса Белла Рамзи, которая сыграла Элли в нашумевшем сериале The Last of Us, объявила, что больше не будет пользоваться «Твиттером». Девушка не стала объяснять, почему соцсеть Илона Маска её не устраивает, но заявила, что учётную запись она удалять не собирается.