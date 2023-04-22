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Анна Курникова занимается домом и детьми вместо спорта

Бывшая первая ракетка мира Анна Курникова занимается домом и воспитанием троих детей. Как пишет Woman.ru, Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в Майами.

Анна Курникова занимается домом и детьми вместо спорта
© runews24.ru

Супруги предпочитают уединение в своем особняке, стоимость которого составляет около 25 млн долларов.

У певца на первом месте всегда стоит семья, он не берет много концертов, чтобы посвящать себя детям и супруге. Анна проводит время с детьми, любит готовить и заниматься бытом. При этом домашние обязанности у них поделены пополам.

Семья Курниковой живет уединенно в гармонии и разводиться, несмотря на многочисленные слухи, не планирует.

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