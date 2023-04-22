Пластический хирург ответил, увеличивал ли Киркоров ягодицы

Эстрадный певец Филипп Киркоров за последние полгода кардинально изменил внешность с помощью пластических операций. На недавних концертах поклонники заметили, что ягодицы певца значительно увеличились в размерах. Зрители решили, что произошло это не без помощи пластических хирургов.

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Сам Киркоров отрицает хирургическое вмешательство в его заднюю часть, однако не скрывает, что воспользовался услугами врачей для изменения внешности. Вдохновила его на это, как он сам признался, новая любовь.

Киркорова также возмутило, что кто-то сомневается в натуральности его форм. Недоверчивый журналист задал ему вопрос по этому поводу.

«У меня все настоящее. Хочешь – потрогай!» – ответил певец журналисту Олегу Пилягину.

Пластический хирург Тигран Алексанян выразил свое мнение по поводу ягодиц певца. Врач подтвердил, что хирургическое вмешательство было, однако это касается живота и лица. А вот следов пластики на ягодицах доктор не обнаружил.

«Насколько я знаю, ягодицы ему не делали. Скорее всего, этот инфоповод просто начали раскручивать», – рассказал Алексанян.