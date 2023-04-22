Пластический хирург ответил, увеличивал ли Киркоров ягодицы
Эстрадный певец Филипп Киркоров за последние полгода кардинально изменил внешность с помощью пластических операций. На недавних концертах поклонники заметили, что ягодицы певца значительно увеличились в размерах. Зрители решили, что произошло это не без помощи пластических хирургов.
Сам Киркоров отрицает хирургическое вмешательство в его заднюю часть, однако не скрывает, что воспользовался услугами врачей для изменения внешности. Вдохновила его на это, как он сам признался, новая любовь.
Киркорова также возмутило, что кто-то сомневается в натуральности его форм. Недоверчивый журналист задал ему вопрос по этому поводу.
«У меня все настоящее. Хочешь – потрогай!» – ответил певец журналисту Олегу Пилягину.
Пластический хирург Тигран Алексанян выразил свое мнение по поводу ягодиц певца. Врач подтвердил, что хирургическое вмешательство было, однако это касается живота и лица. А вот следов пластики на ягодицах доктор не обнаружил.
«Насколько я знаю, ягодицы ему не делали. Скорее всего, этот инфоповод просто начали раскручивать», – рассказал Алексанян.
Врач объяснил, что после таких процедур человеку нельзя сидеть и передвигаться в автобусах и самолетах. Киркоров себя в этом не ограничивает, так что вероятность пластики ягодиц крайне мала. Скорее всего, считает врач, это поролоновые накладки.