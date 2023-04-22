55-летняя Елена Воробей заявила о готовности родить ребенка

У Елены есть 20-летняя дочь София.

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Елена Воробей готова родить еще одного ребенка, но становиться бабушкой пока не хочет. Об этом артистка рассказала в беседе с МК.

У Елены есть 20-летняя дочь София, она учится в медицинском университете. Учиться девушке предстоит еще шесть лет и именно это сейчас у нее в приоритете, несмотря на наличие молодого человека.