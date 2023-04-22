5 знаменитостей, которые выросли в приемной семье

Не все великие люди родились в крепких семьях с деньгами и связями — порой к успеху приходится идти, невзирая на горькие обстоятельства. Вспоминаем знаменитостей, которые были воспитаны не их биологическими родителями.
Основателя Apple всю жизнь тяготило, что от него отказались биологические родители. Его мать, немецкая эмигрантка Джоан Шибле, родила его в 23 года от сирийца Абдулфаттаха Джандали. Поскольку отец девушки был против союза и даже пригрозил лишить дочь наследства, она отдала ребенка на усыновление. Так, отцом и матерью маленького Стива стала бездетная американская пара Пол и Клара Джобсы. Единственным условием для приемных родителей было дать мальчику образование, и они сдержали обещание: после школы Стив учился в одним из самых дорогих университетов Америки, на оплату которого ушла значительная часть сбережений Джобсов.
Джобс любил своих приемных родителей и крайне пренебрежительно отзывался о биологических. Тем не менее уже во взрослом возрасте он нанял частных детективов, чтобы найти биологическую мать и поблагодарить за то, что не сделала аборт. А отца изобретатель разыскивать не стал, но, по иронии судьбы, несколько раз встречал его и даже пожимал ему руку — оказалось, Джандали был владельцем ресторана, в котором обедал Стив.
Детство Мэрилин Монро едва ли можно назвать счастливым. Сразу после родов мать Нормы Джин (так на самом деле звали Монро) Глэдис Бэйкер отдала ее в частный интернат. Из-за напряженного рабочего графика женщина навещала дочь только по выходным. Когда девочке было семь лет, Глэдис наконец арендовала дом и забрала малышку к себе, однако семейное счастье продлилось недолго: спустя год женщина попала в психиатрическую клинику с диагнозом шизофрения. К слову, когда Монро стала высокооплачиваемой актрисой, она перевела мать в частную лечебницу, где та находилась до смерти дочери.
После их разлуки девочка еще не раз меняла место жительства: жила в приюте для сирот, у двоюродной тети, у подруги матери, от которой пришлось съехать из-за домогательств мужа последней. В 15 лет Норма поспешно вышла замуж за своего 20-летнего соседа Джеймса Догерти, чтобы не возвращаться в ненавистный приют.
О своем в целом счастливом детстве знаменитый битл вспоминал так: «В моей семье было пять женщин. Они были сестрами, одна из них — моя мать. Она была самой младшей и плохо приспособленной к жизни. А тут еще муж сбежал от нее в море, плюс война. В общем, она не справилась со мной, и я стал жить с ее старшей сестрой. […] Это и было мое первое феминистское образование. И с этим своим опытом и отсутствием привязанности к родителям я внедрялся в головы моих приятелей. Я, например, мог сказать им: "Родители не боги, я могу так говорить, потому что не живу со своими"».
Все из вышесказанного правда, но с одной поправкой: отец Леннона, моряк с ирландскими корнями, несколько раз пытался забрать мальчика у его матери Джулии, которая, если верить источникам, отличалась ветреным нравом. Как бы там ни было, любовь к музыке Джону привила именно она: женщина часто навещала сына, ставила пластинки Элвиса Пресли и учила играть на банджо.
Один из самых кассовых режиссеров планеты, известный фильмами «Скала», «Армагеддон»и «Плохие парни», тоже воспитывался в приемной семье. Его усыновили владелица книжного магазина Харриет и бухгалтер Джим. Приемные родители любили Майкла, как родного сына, и не жалели средств и сил на его образование: они определили мальчика в частную школу искусств и наук Crossroads, где он увлекся киносъемкой. В 15 лет будущий режиссер начал работать ассистентом в съемочной группе Стивена Спилберга.
В зрелом возрасте Бэй разыскал биологическую мать и пришел в восторг, когда она заявила, что его отец — легендарный режиссер Джон Франкенхаймер. Правда, тест ДНК эту информацию не подтвердил.
В отличие от предыдущих героев этой статьи, звезда сериала «Фарго» так и не узнала биологических родителей. В возрасте полутора лет Фрэнсис усыновила бездетная канадская пара, медсестра и пастор церкви, — позже это навело актрису на мысль, что ее матерью могла быть одна из прихожанок. В школе Фрэнсис увлекалась театром, а после поступила в драматическую школу Йельского университета. Череда счастливых случайностей свела ее с братьями Коэнами, в результате чего мировой кинематограф пополнился шестью коэновскими работами с участием актрисы.