5 знаменитостей, которые выросли в приемной семье

Не все великие люди родились в крепких семьях с деньгами и связями — порой к успеху приходится идти, невзирая на горькие обстоятельства. Вспоминаем знаменитостей, которые были воспитаны не их биологическими родителями.

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Стив Джобс

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Основателя Apple всю жизнь тяготило, что от него отказались биологические родители. Его мать, немецкая эмигрантка Джоан Шибле, родила его в 23 года от сирийца Абдулфаттаха Джандали. Поскольку отец девушки был против союза и даже пригрозил лишить дочь наследства, она отдала ребенка на усыновление. Так, отцом и матерью маленького Стива стала бездетная американская пара Пол и Клара Джобсы. Единственным условием для приемных родителей было дать мальчику образование, и они сдержали обещание: после школы Стив учился в одним из самых дорогих университетов Америки, на оплату которого ушла значительная часть сбережений Джобсов.

Джобс любил своих приемных родителей и крайне пренебрежительно отзывался о биологических. Тем не менее уже во взрослом возрасте он нанял частных детективов, чтобы найти биологическую мать и поблагодарить за то, что не сделала аборт. А отца изобретатель разыскивать не стал, но, по иронии судьбы, несколько раз встречал его и даже пожимал ему руку — оказалось, Джандали был владельцем ресторана, в котором обедал Стив.

Мэрилин Монро

Детство Мэрилин Монро едва ли можно назвать счастливым. Сразу после родов мать Нормы Джин (так на самом деле звали Монро) Глэдис Бэйкер отдала ее в частный интернат. Из-за напряженного рабочего графика женщина навещала дочь только по выходным. Когда девочке было семь лет, Глэдис наконец арендовала дом и забрала малышку к себе, однако семейное счастье продлилось недолго: спустя год женщина попала в психиатрическую клинику с диагнозом шизофрения. К слову, когда Монро стала высокооплачиваемой актрисой, она перевела мать в частную лечебницу, где та находилась до смерти дочери.

После их разлуки девочка еще не раз меняла место жительства: жила в приюте для сирот, у двоюродной тети, у подруги матери, от которой пришлось съехать из-за домогательств мужа последней. В 15 лет Норма поспешно вышла замуж за своего 20-летнего соседа Джеймса Догерти, чтобы не возвращаться в ненавистный приют.

Джон Леннон

О своем в целом счастливом детстве знаменитый битл вспоминал так: «В моей семье было пять женщин. Они были сестрами, одна из них — моя мать. Она была самой младшей и плохо приспособленной к жизни. А тут еще муж сбежал от нее в море, плюс война. В общем, она не справилась со мной, и я стал жить с ее старшей сестрой. […] Это и было мое первое феминистское образование. И с этим своим опытом и отсутствием привязанности к родителям я внедрялся в головы моих приятелей. Я, например, мог сказать им: "Родители не боги, я могу так говорить, потому что не живу со своими"».

Все из вышесказанного правда, но с одной поправкой: отец Леннона, моряк с ирландскими корнями, несколько раз пытался забрать мальчика у его матери Джулии, которая, если верить источникам, отличалась ветреным нравом. Как бы там ни было, любовь к музыке Джону привила именно она: женщина часто навещала сына, ставила пластинки Элвиса Пресли и учила играть на банджо.

Майкл Бэй

Один из самых кассовых режиссеров планеты, известный фильмами «Скала», «Армагеддон»и «Плохие парни», тоже воспитывался в приемной семье. Его усыновили владелица книжного магазина Харриет и бухгалтер Джим. Приемные родители любили Майкла, как родного сына, и не жалели средств и сил на его образование: они определили мальчика в частную школу искусств и наук Crossroads, где он увлекся киносъемкой. В 15 лет будущий режиссер начал работать ассистентом в съемочной группе Стивена Спилберга.

В зрелом возрасте Бэй разыскал биологическую мать и пришел в восторг, когда она заявила, что его отец — легендарный режиссер Джон Франкенхаймер. Правда, тест ДНК эту информацию не подтвердил.

Фрэнсис Макдорманд