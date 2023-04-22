Трэвис Баркер сделал Кортни Кардашьян подарок за $161 тысячу

Трэвис Баркер преподнес жене на день рождения необычный подарок — эскиз картины художника Еситомо Нара. По данным Sotheby's, изображение под названием Love! Somethin' было продано на аукционе 5 апреля за $161 тысячу. В 2000 году картина была выставлена в Художественном музее Санта-Моники. На других фотографиях Кортни Кардашьян показала, как встретила день рождения и какой образ предпочла для торжественного вечера.