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Трэвис Баркер сделал Кортни Кардашьян необычный подарок за $161 тысячу

Американский певец Трэвис Баркер подарил бизнесвумен Кортни Кардашьян дорогостоящий подарок. Снимками сюрприза она поделилась в социальных сетях.

Трэвис Баркер сделал Кортни Кардашьян подарок за $161 тысячу
© Газета.Ru

Трэвис Баркер преподнес жене на день рождения необычный подарок — эскиз картины художника Еситомо Нара. По данным Sotheby's, изображение под названием Love! Somethin' было продано на аукционе 5 апреля за $161 тысячу. В 2000 году картина была выставлена в Художественном музее Санта-Моники. На других фотографиях Кортни Кардашьян показала, как встретила день рождения и какой образ предпочла для торжественного вечера.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер обручились осенью 2021 года, а весной 2022-го сыграли сразу три свадьбы. Для Кардашьян этот брак стал вторым. В 2006–2015 она состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У экс-супругов подрастают трое общих детей: 12-летний Мэйсон, 9-летняя Пенелопа и 7-летний Рейн.

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