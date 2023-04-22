Бородина подарила детям новый микроавтобус за пятнадцать миллионов

Ксения Бородина не скрывает, что много зарабатывает и много тратит. Она любит баловать своих дочерей и обеспечивать им комфорт в том числе и во время поездок в школу. На днях телезвезда купила девочкам новый микроавтобус.

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Телеведущая Ксения Бородина не скрывает, что много работает и очень много зарабатывает. Звезда может позволить себе отдых на самых дорогих курортах, брендовую одежду, люксовый уход за собой. В том числе телеведущая покупает дорогие автомобили — в конце года она получила Rolls-Royce, стоимость которого начинается от 40 миллионов рублей. Машину она заказывала за год до этого, а теперь с радостью водит ее сама.

Дочерей Теону и Марусу знаменитость тоже балует дорогими подарками. Летом прошлого года вся страна узнала, что до школы девочки добираются с максимальным комфортом на личном микроавтобусе. Есть возможность доспать перед уроками и что-то почитать, если не успели.