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1 час назад

Актриса из "Зачарованных" Шеннен Доэрти рассталась с мужем

Мира Маркина

Актриса Шеннен Доэрти, известная по роли в сериале "Зачарованные", после 11 лет совместной жизни разводится с мужем — фотографом Куртом Исваринко. Об этом пишет People.

По словам представителей актрисы, она до последнего не хотела развода, но перестала видеть другие варианты развития событий.

Шеннен Доэрти и Клим Исваринко были женаты с 2011 года. Муж помог актрисе пережить рак молочной железы, с которым она борется последние восемь лет. До этого актриса была замужем дважды: год за коллегой Эшли Гамильтоном и девять месяцев за карточным игроком Риком Саломоном.

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Ранее 90-летний Бедрос Киркоров подал на развод ради нового романа.

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