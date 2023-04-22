Актриса из "Зачарованных" Шеннен Доэрти рассталась с мужем

Актриса Шеннен Доэрти, известная по роли в сериале "Зачарованные", после 11 лет совместной жизни разводится с мужем — фотографом Куртом Исваринко . Об этом пишет People.

По словам представителей актрисы, она до последнего не хотела развода, но перестала видеть другие варианты развития событий.

Шеннен Доэрти и Клим Исваринко были женаты с 2011 года. Муж помог актрисе пережить рак молочной железы, с которым она борется последние восемь лет. До этого актриса была замужем дважды: год за коллегой Эшли Гамильтоном и девять месяцев за карточным игроком Риком Саломоном.