Ратаковски впервые прокомментировала отношения со Стайлзом

Модель Эмили Ратаковски впервые прокомментировала отношения с музыкантом Гарри Стайлзом
Супермодель Эмили Ратаковски публично прокомментировала свою личную жизнь, в частности романтические отношения с певцом Гарри Стайлзом. Ее слова появились в испанском издании Vogue.
Ратаковски последнее время попадает на пленку папарацци целующейся со своим бойфрендом Гарри Стайлзом. Модель объяснила, что впервые за долгое время находится на стадии свиданий:
"Это очень странно — иметь определенный опыт, а затем, чтобы весь мир знал и комментировал его. Я обычный человек, который перешел от трехлетних отношений к четырехлетним".
До этого ни Эмили Ратаковски, которая развелась с мужем осенью 2022 года, ни Гарри Стайлз не подтверждали, что встречаются.