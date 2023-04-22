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Модель Эмили Ратаковски впервые прокомментировала отношения с музыкантом Гарри Стайлзом

Супермодель Эмили Ратаковски публично прокомментировала свою личную жизнь, в частности романтические отношения с певцом Гарри Стайлзом. Ее слова появились в испанском издании Vogue.

Ратаковски впервые прокомментировала отношения со Стайлзом
© РИА Новости

Ратаковски последнее время попадает на пленку папарацци целующейся со своим бойфрендом Гарри Стайлзом. Модель объяснила, что впервые за долгое время находится на стадии свиданий:

"Это очень странно — иметь определенный опыт, а затем, чтобы весь мир знал и комментировал его. Я обычный человек, который перешел от трехлетних отношений к четырехлетним".

До этого ни Эмили Ратаковски, которая развелась с мужем осенью 2022 года, ни Гарри Стайлз не подтверждали, что встречаются.

Модель Эмили Ратаковски сфотографировали на свидании с певцом Гарри Стайлзом

Ранее бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в харрасменте.

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