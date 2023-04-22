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Кайли Дженнер кардинально сменила имидж и показала результат

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер сменила цвет волос и показала результат преображения. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер кардинально сменила имидж и показала результат
© Газета.Ru

Перед камерой 25-летняя бизнесвумен позировала в персиковых кроп-топе и брюках. Образ дополнили черные солнечные очки. Однако внимание поклонников привлек новый имидж Кайли Дженнер. Она сменила цвет волос на розовый и сделала трендовую рваную челку.

Одни подписчики поверили, что бизнесвумен сменила имидж, другие же предположили, что это парик. Кайли Дженнер не ответила на их вопросы и оставила без комментариев предположения.

В начале апреля появились слухи о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. По данным таблоида DeuxMoi, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и исполнитель главной роли в фильме «Дюна» якобы вместе отметили Новый год в Аспене, после чего отдохнули на островах Теркс и Кайкос.

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