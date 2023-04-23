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Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина приняла участие в показе мод в Москве

Дочь покойной российской певицы Юлии Началовой 16 летняя Вера Алдонина регулярно принимает участие в разных творческих проектах.

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина приняла участие в показе мод
© Runews24

Не так давно, например, девушка выступила в качестве модели на московской Неделе моды.

«Мне очень понравилось быть в качестве модели», – поделилась девушка своими впечатлениями с журналистами.

Вера также призналась, что сейчас у неё очень насыщенный график, но больше всего времени отнимает именно учёба в школе.

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