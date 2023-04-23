Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина приняла участие в показе мод

Не так давно, например, девушка выступила в качестве модели на московской Неделе моды.

«Мне очень понравилось быть в качестве модели», – поделилась девушка своими впечатлениями с журналистами.

Вера также призналась, что сейчас у неё очень насыщенный график, но больше всего времени отнимает именно учёба в школе.