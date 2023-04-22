Бузова собралась отправить свой новый клип на Каннский фестиваль

По информации Telegram-канала «Звездная пыль», артистка поделилась своими планами с представителями СМИ. Она рассказала, что сейчас снимает клип на песню «Верни», и при этом добавила, что этот ролик - короткометражная картина о ее жизни.

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По словам Бузовой, ей пришла идея отправить клип на кинофестиваль в Канны, поскольку он достоин того, чтобы его «увидел весь мир».