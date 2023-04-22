Бузова собралась отправить свой новый клип на Каннский фестиваль
По информации Telegram-канала «Звездная пыль», артистка поделилась своими планами с представителями СМИ. Она рассказала, что сейчас снимает клип на песню «Верни», и при этом добавила, что этот ролик - короткометражная картина о ее жизни.
По словам Бузовой, ей пришла идея отправить клип на кинофестиваль в Канны, поскольку он достоин того, чтобы его «увидел весь мир».
Артистка также посетовала, что в последние годы её «так затюкали», что она «иногда даже боялась сама себя» и до записи композиции «Верни» даже не подозревала о наличии своих вокальных способностей.