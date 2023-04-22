Названы артисты, которые предсказали свою смерть

Совсем недавно трагически погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, который провалился под лёд 20 марта. Поклонники коллектива сразу же вспомнили песню, которую группа выпустила 6 лет тому назад. В композиции Volga пелось, что герой идёт по дну и утонет в плену весенних губ.

Обозреватели РИА Новости рассказали и о других звёздах, которые предвидели свою кончину.

Например, Игорь Тальков говорил, что умрёт при большом скоплении людей и, скорее всего, от револьверного выстрела. Так и получилось. Музыканта убили за кулисами СКК «Юбилейный» в Петербурге 6 октября 1991 года.

Владимир Высоцкий предсказывал свою смерть в стихах. Многие поклонники знают его произведение «И снизу лёд, и сверху». Высоцкий писал:

«Мне меньше полувека – сорок с лишним, –Я жив, тобой и Господом храним.Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,Мне есть чем оправдаться перед Ним».

Предчувствовал, что не доживёт до 40 лет лидер группы The Beatles Джон Леннон. Секретарь коллектива Фрида Келли вспоминает, что музыкант говорил ей, что либо их самолёт упадёт, либо прикончит какой-то чокнутый.

Как отметила Келли, сбылось именно второе. Леннона убили 9 октября 1980 года незадолго до 40 лет. Джона застрелил Марк Чепмен на глазах у жены музыканта Йоко Оно.

О том, что свою смерть инсценирует в 35 лет. Говорил рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Спустя 15 лет после этого заявления, артисту стало плохо после концерта. Врачи пытались спасти его полчаса, но музыкант ушёл из жизни. Позже отец Кирилла заявил, что сын страдал пороком сердца.

Предсказывал свою смерть и рэпер Тупак Шакур. Он считал, что умрёт до 25 лет, немного ошибившись, музыкант умер до 26-летия. После боя Майка Тайсона рэпера и друга застрелили в Лас-Вегасе. Спустя 6 дней Тупак скончался.