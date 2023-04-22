Бородина рассказала, что ее дочь Маруся не общается с отцом
Телеведущая Ксения Бородина призналась, что ее первый муж бизнесмен Юрий Будагов улетел из России и не общается с их общей дочерью Марусей.
О своем первом супруге и причине развода знаменитость рассказывает редко, однако в интервью с журналистикой Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала решила сделать исключение. Звезда шоу «Дом-2» призналась, что ее старшая дочь Маруся не общается с отцом и рассказала, что бизнесмен улетел за границу.
«Маруся просто очень хрупкая, нежная, тонкая. Я прекрасно понимала, что ей нужен папа. Но я в первый раз вышла замуж за человека, похожего на моего отца, поэтому не случилось. Сейчас Юрий не в России, я не знаю, где он и что с ним. Общения у Маруси с ним никакого нет», — сообщила Бородина.
Напомним, бизнесмен и телеведущая познакомились на съемках юмористического шоу Comedy Club. В 2008 году знаменитости сыграли свадьбу, а еще год спустя у пары родился ребенок. На развод Бородина подала в 2011 году.