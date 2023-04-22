Бородина рассказала, что ее дочь Маруся не общается с отцом

«Маруся просто очень хрупкая, нежная, тонкая. Я прекрасно понимала, что ей нужен папа. Но я в первый раз вышла замуж за человека, похожего на моего отца, поэтому не случилось. Сейчас Юрий не в России, я не знаю, где он и что с ним. Общения у Маруси с ним никакого нет», — сообщила Бородина.