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Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте восхитила пользователей сети

Фото и видео с красной дорожки ММКФ-2023 выложила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Настасья Самбурская.

Самбурская в платье с глубоким декольте восхитила пользователей сети
© Мослента

«Это был, пожалуй, один из моих самых лучших выходов в свет. Столько приятных комплиментов!» — написала она.

На столичный кинофестиваль актриса пришла в черном платье в пол с глубоким декольте.

Увиденное восхитило пользователей сети. Одна из подписчиц назвала Самбурскую «русской Анджелиной Джоли». Появились в обсуждении и сравнения с другими иностранными актрисами и киногероинями.

«Малефисента!»,

«Чем-то напомнили мне прекрасную Монику Беллуччи»,

«Вам бы подошла роль Уэнсдэй или Мортиши Аддамс»,

«Таким взглядом напоминаете Круэллу»,

«Похожа чем-то на Оливию Уайлд»,

«Дакота Джонсон, прям копия! Безупречно выглядите», — написали юзеры.

Ранее певицу Глюкозу в белье назвали «русской Ким Бейсингер».

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